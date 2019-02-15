У Трампа нашли ожирение после диеты

Президент США Дональд Трамп за год набрал вес, несмотря на то, что сидел на диете. Об этом пишет Politico со ссылкой на новые данные врача американского лидера.

Доктор Шон Конли сообщил, что при росте в 190 сантиметров вес Трампа составил 110,2 килограмма. При таких показателях индекс массы тела у президента составляет 30,4, а значение выше 30 считается ожирением. Люди с избыточным весом подвержены повышенному риску возникновения проблем со здоровьем, в том числе диабета и болезней сердца.

В то же время Конли указал, что в целом здоровье 72-летнего президента очень хорошее: у него нормально работают внутренние органы, хорошие показатели крови и давления. При этом отмечалось, что Трампу увеличили дозу лекарства для снижения холестерина.

Год назад глава государства весил 108,4 килограмма. Тогда врач выявил у него признаки начинающегося ожирения и посоветовал употреблять меньше жиров и углеводов и больше заниматься спортом. Из-за этого Трамп был вынужден временно отказаться от фастфуда. Позднее сообщалось, что президент, пытаясь сократить потребление калорий и углеводов, начал есть бургеры с половиной булочки.

Трамп известен своей любовью к бургерам и стейкам. Известно, что во время предвыборной кампании его традиционный обед состоял из двух Биг-Маков, двух рыбных бургеров Филе-о-Фиш и шоколадного молочного коктейля.

В январе Трамп заказал 300 бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди студентов. За ужин американский лидер платил из своего кармана — повара, обычно работающие в резиденции, были отправлены в отпуск и не получали зарплату из-за шатдауна.

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