Трамп разжирел

Президент США Дональд Трамп временно сел на диету. Об этом со ссылкой на трех человек, осведомленных о состоянии американского лидера, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в январе главный врач Белого дома Ронни Джексон выявил у Трампа признаки начинающегося ожирения: при росте в 190 сантиметров его вес составил 108,4 килограмма. Президенту посоветовали употреблять меньше жиров и углеводов, а также чаще заниматься спортом. Подобные рекомендации планируется дать и всем сотрудникам американской администрации.

Вскоре глава государства включил в свой регулярный рацион супы, салаты и рыбу; уже несколько недель его никто не видел за поеданием бургеров. Своим помощникам 71-летний Трамп сообщает, что находится в цветущем состоянии, однако, как отмечает Bloomberg, он позволяет себе послабления: например, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.

Агентство напоминает, что во время предвыборной кампании традиционный обед Трампа, известного своей любовью к бургерам и стейкам, состоял из двух Биг-Маков, двух рыбных сэндвичей Филе-о-Фиш и молочного коктейля со вкусом шоколада. Таким образом, энергетическая ценность его ежедневной трапезы без учета сладкого напитка составляла как минимум 1 660 килокалорий, в то время как пожилым мужчинам рекомендуется придерживаться суточной нормы примерно в 2-2,2 тысячи килокалорий.

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