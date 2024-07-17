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11:49, 17 июля 2024Бывший СССР

В Запорожье восстановят поврежденные ВСУ энергетические объекты

В Запорожье за сутки восстановят поврежденные ВСУ энергетические объекты
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Большинство поврежденных Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектов энергетики Запорожья восстановят за сутки. Об этом сообщило Министерство энергетики и тарифного регулирования региона в своем Telegram-канале.

Обстрел ВСУ ключевых энергетических объектов вызвал перебои электричества в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах. Повреждение объекта электросетевого хозяйства в Токмакском округе привело к обесточиванию 65 населенных пунктов.

Ведомство сообщает, что для ликвидации последствий обстрела были задействованы все доступные ресурсы.

Ранее стало известно, что в подконтрольной Украине части Запорожской области были также повреждены объекты инфраструктуры. Под ударом оказались 11 населенных пунктов.

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      Илья Таксюр
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