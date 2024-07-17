Американская газета опубликовала «пророчество» Ванги о конце света в 2025 году

Американская газета NYP опубликовала «пророчество» Ванги о конце света в 2025 г.

Американская газета New York Post (NYP) опубликовала «пророчество» болгарской ясновидящей Ванги (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова) о конце света. На статью о ее предсказании, вышедшую 9 июля, обратил внимание комик Денис Чужой в соцсети X (бывшая Twitter) в минувший вторник, 16 июля.

«Последнее из жутких предсказаний Ванги, о котором стало известно, — это ее заявление о том, что конец света наступит в 2025 году. (...) Человечество будет существовать до 5079 года, но апокалипсис начнется в 2025 году, якобы по словам Ванги», — говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, ясновидящая утверждала, что в 2028 году люди «начнут исследовать Венеру как источник энергии», а в 2033 году «полярные льды растают, что приведет к резкому повышению уровня Мирового океана».

«Когда я хотел, чтобы "Комсомольская правда" работала на уровне топовых западных изданий, я не это имел в виду», — пошутил о материале Чужой.

В 2023 году NYP уже публиковала статью о Ванге. Материал вышел с заголовком «Слепой мистик Баба Ванга сделала ужасающее предсказание о ядерной катастрофе в 2023 году». Помимо ядерной катастрофы, издание также привело ее пророчество о том, что с 2024 года все дети будут выращиваться в лабораториях.

Ванга родилась в 1911 году в городе Струмица на территории современной Северной Македонии. Слухи о ее сверхъестественных способностях появились во время Второй мировой войны. Она принимала посетителей у себя дома в болгарском селе Рупите. Ей приписывают различные предсказания, которые зачастую противоречат друг другу.