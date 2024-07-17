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11:12, 17 июля 2024Мир

Венгрия отказалась прекратить мирную миссию из-за угроз ЕС

Сийярто: угрозы ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Угрозы от руководства Евросоюза и отказ от переговоров с Будапештом не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Они угрожали нам бойкотом, отказом от переговоров друг с другом, угрожали игнорированием. Знаете, такого рода нападки не разубеждают нас продолжать мирную миссию», — рассказал венгерский министр.

По словам Сийярто, такие действия европейских чиновников наоборот побуждают Будапешт прикладывать больше усилий для решения украинского конфликта.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза. С того времени Орбан успел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии в Совете Евросоюза. По данным издания, таким образом Еврокомиссия намерена указать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства» в ведомстве.

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      Лина Пивоварова
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