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08:34, 16 июля 2024Мир

ЕК призвала комиссаров пропускать неформальные встречи под председательством Венгрии

Politico: ЕК призвала комиссаров пропускать встречи, организованные Венгрией

Фото: Leah Millis / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под председательством Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным трех анонимных европейских чиновников, ЕК попросила еврокомиссаров не посещать неформальные встречи министров во время председательства Венгрии в Евросовете. Вместо них на подобные мероприятия ЕК призвала направлять госслужащих.

По данным издания, таким образом Еврокомиссия намерена указать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на неприемлемость «легкомысленного использования председательства» в Совете ЕС.

Согласно нормам Евросоюза, на формальных и неформальных заседаниях Евросовета Еврокомиссия всегда была представлена на уровне комиссаров.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию из-за поведения Орбана.

10 июля глава Совета ЕС Шарль Мишель раскритиковал Орбана за переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, добавив, что страны ЕС негативно отнеслись к визиту венгерского лидера в Москву.

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