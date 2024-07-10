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19:30, 10 июля 2024Мир

Глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами

Глава Евросовета Мишель: поездка Орбана в Москву является политической ошибкой
Виктор Орбан и Владимир Путин

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину в Москву в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине является политической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters.

«Поездка Орбана в Россию — это политическая ошибка», — отметил политик.

Мишель подчеркнул, что остальные страны — участницы ЕС отреагировали на инициативу главы венгерского правительства негативно. Он добавил, что это было неприемлемо.

С 1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС сроком на полгода. Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.

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      Дарья Устьянцева
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