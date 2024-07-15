Глава ЕК и еврокомиссары не поедут в Венгрию из-за поведения Орбана

Фон дер Ляйен отменила визит еврокомиссаров в Венгрию из-за поведения Орбана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию из-за поведения главы правительства этой страны Виктора Орбана. Об этом сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС. Данное решение не имеет прецедентов в истории ЕС.

Представлять Еврокомиссию на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством будут только главы гендиректоратов.

Согласно нормам Евросоюза, как на формальных, так и на неформальных заседаниях Совета ЕС Еврокомиссия всегда была представлена на уровне еврокомиссаров, что соответствует высокому уровню в местной табели о рангах.

С 1 июля Венгрия стала председателем Евросовета — высшего политического органа ЕС. За прошедшие две недели глава венгерского правительства Виктор Орбан успел побывать в Киеве, Москве, Пекине. Встреча с президентом России Владимиром Путиным вызвала недовольство еврочиновников, которые заявили, что Орбан действует по своей инициативе и не представляет интересы ЕС. Орбан также посетил в США бывшего президента Дональда Трампа.