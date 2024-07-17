Возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась обнаженной

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась полностью без одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица поделилась серией сделанных в июле кадров. Так, на одном из них знаменитость предстала обнаженной на балконе с видом на море. При этом на переднем плане спиной к камере позировал мужчина с голым торсом.

На других снимках избранница артиста в том числе показала фигуру в голубом бикини с узором из цветов и желтой окантовкой, а также в белом кроп-топе и трусах.

Ранее в июле Виттория Черетти снялась с мужчиной в откровенной рекламе бренда Dolce & Gabbana.