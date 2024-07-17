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13:01, 17 июля 2024Силовые структуры

Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

В аэропорту Внуково МУР задержал вора в законе Торчика Сухумского

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В московском аэропорту Внуково сотрудники Главного и Московского управлений уголовного розыска задержали 63-летнего вора в законе Нугзара Торчинаву, известного в криминальном мире как Торчик Сухумский. Об этом сообщает «Прайм Крайм» и публикует видео с задержанным.

На кадрах полицейский опрашивает Торчинаву, который говорит, что имеет судимость. На вопрос о принадлежности к воровской среде отказывается отвечать, называя это провокацией.

Авторитет был выдворен из Турции после того, как местные власти решили не продлевать ему вид на жительство. Его посадили в самолет из Стамбула в Москву, где он сразу же оказался в руках полицейских. Торчинава находится в международном розыске за уклонение от надзора.

Он с санкции московского суда арестован. В скором времени следователи предъявят ему обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Торчик Сухумский трижды судим во времена СССР, после его развала с 2006-го по 2018 год он отбыл два срока за хранение наркотиков. Освободившись, он перебрался в Турцию и вошел в окружение вора в законе Гули.

28 июня Пермский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы криминального авторитета Марата Мусина (Марик) за пропаганду движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено).

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      Любовь Ширижик
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