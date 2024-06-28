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15:31, 28 июня 2024Силовые структуры

Криминальный авторитет сел на 11,5 года в российскую колонию за пропаганду АУЕ

Суд дал 11,5 года криминальному авторитету Марику за пропаганду АУЕ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пермский краевой суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы криминального авторитета Марата Мусина (Марик) за пропаганду движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный также признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Первые четыре года Марик проведет в тюрьме, а затем его поместят в колонию особого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 330 тысяч рублей.

Прокурор запрашивал для него 12,5 года заключения.

По версии следствия, авторитет, отбывая наказание в соликамской ИК-9 с 30 октября 2020 года до 1 января 2021 года, пропагандировал там идеи криминальной субкультуры.

Марик стал положенцем по решению вора в законе Чиро Шонии, известного в криминальном мире как Чиро Гальский. Он также контролировал общак в исправительных учреждениях Пермского края, назначал смотрящих за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги.

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      Любовь Ширижик
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