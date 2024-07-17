Юг России предупредили о рисках ввода графиков отключений энергоснабжения

Минэнерго: риски ввода графиков отключений на юге России остаются

Риски ввода графиков отключений энергоснабжения из-за жары на юге России остаются. Об этом предупредил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Грабчак напомнил, что в первую очередь необходимо снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав летние технологические работы, которые традиционно проходят при подготовке к высокой нагрузке зимой. Минэнерго надеется, что графиков аварийных ограничений вводить не придется.

«Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что энергопотребление объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга России впервые в истории превысило зимние максимумы. Рекорд был обновлен 16 июля.