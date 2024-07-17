Задержан бывший глава Шатуры

В Московской области задержали экс-главу Шатуры Артюхина

В Московской области задержали бывшего руководителя администрации Шатурского городского округа Алексея Артюхина. Об этом сообщает MK.RU.

Причина задержания пока не раскрывается.

Артюхин стал главой Шатуры в марте 2020 года, а 10 июля 2024 года подал в отставку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в получении взяток заподозрили депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы и директора Парка культуры и отдыха. Мужчина получал от бизнесменов вознаграждения в размере от 14 тысяч до 100 тысяч рублей. За это они могли ставить торговые объекты в парке.