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20:57, 15 июля 2024Силовые структуры

Подмосковный депутат получал взятки от бизнесменов и попал под следствие

В Подмосковье депутата заподозрили в получении взяток от бизнесменов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы и директора «Парка культуры и отдыха» заподозрили в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 года мужчина получал от бизнесменов вознаграждения в размере от 14 до 100 тысяч рублей. За это они могли ставить торговые объекты в парке. В одном из эпизодов сообщницей подозреваемого выступила заведующая сектором парка.

Возбуждено дело по части 3 и пунктов «а», «в» части 5 статьи 290 («Получение взяток») УК РФ. Следствие ходатайствует об аресте чиновника.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке в особо крупном размере.

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      Екатерина Кашурникова
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