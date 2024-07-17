Зеленский рассказал подробности о вернувшихся из плена военных

Зеленский рассказал подробности о вернувшихся из плена в рамках обмена военных

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о вернувшихся из плена в рамках обмена по формату «95 на 95» военных. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Как рассказал Зеленский, в ходе обмена были возвращены военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии Украины и пограничники. Он добавил, что работа по возвращению других пленных продолжается.

«Благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество в этом освобождении», — подчеркнул политик. Он также заявил о намерениях вернуть всех пленных военнослужащих ВСУ.

Ранее издание Bloomberg сообщало о подготовке обмена пленными между Россией и Украиной на 17 июля. Это шестой обмен с начала текущего года, проведенный при помощи ОАЭ.