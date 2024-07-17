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07:45, 17 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке обмена пленных между Россией и Украиной

Bloomberg: Москва и Киев готовят обмен 180 пленных 17 июля

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия и Украина планируют в среду, 17 июля, провести обмен 180 военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Об этом стало известно Bloomberg от источника, знакомого с ситуацией.

По информации собеседника агентства, Москва и Киев планируют освободить по 90 человек. Отмечается, что это будет шестой обмен с начала этого года, проведенный при помощи ОАЭ.

МИД России не ответил на запрос агентства, правительство ОАЭ отказалось от комментариев.

25 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «90 на 90». Освобожденных российских военных доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву.

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      Марина Совина
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