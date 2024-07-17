Стало известно о подготовке обмена пленных между Россией и Украиной

Россия и Украина планируют в среду, 17 июля, провести обмен 180 военнопленными, подготовленный при посредничестве ОАЭ. Об этом стало известно Bloomberg от источника, знакомого с ситуацией.
По информации собеседника агентства, Москва и Киев планируют освободить по 90 человек. Отмечается, что это будет шестой обмен с начала этого года, проведенный при помощи ОАЭ.
МИД России не ответил на запрос агентства, правительство ОАЭ отказалось от комментариев.
25 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «90 на 90». Освобожденных российских военных доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву.