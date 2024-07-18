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15:05, 18 июля 2024Из жизни

14 школьников съели слишком острые чипсы и попали в больницу

В Японии 14 подростков госпитализировали из-за очень острых чипсов

Фото: Mustafa Bashari / Unsplash

В Японии 14 школьников попали в больницу после того, как съели слишком острые чипсы. Об этом пишет Japan Today.

Около 30 учащихся токийской школы Rokugo Koka решили попробовать очень острые картофельные чипсы со вкусом карри, которые принес один из подростков. Вскоре после дегустации 14 школьников, в том числе 13 девочек и один мальчик, почувствовали себя плохо. Они жаловались на горящий рот, тошноту и боль в животе.

Всех пострадавших госпитализировали. Медики осмотрели подростков и сообщили, что их жизни ничего не угрожает.

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Представители Isoyama Corp, компании из префектуры Ибараки, производящей чипсы, заявили, что им пока неизвестны подробности инцидента, однако они «искренне желают скорейшего выздоровления тем, кто плохо себя почувствовал». На своем официальном сайте компания «запрещает» употреблять чипсы лицам моложе 18 лет из-за их чрезвычайной остроты и призывает любителей острого есть их с осторожностью.

Ранее сообщалось, что студенты инженерного колледжа в Индии стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Причиной стала мертвая змея в еде.

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      Антонина Черташ
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