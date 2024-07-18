55-летняя Светлана Бондарчук снялась в халате на голое тело

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя экс-супруга известного продюсера Федора Бондарчука поделилась серией снимков из отпуска. На кадрах знаменитость предстала в светло-желтых плавках и розовом халате, который она надела на голое тело. На ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

«Розовый — мой любимый цвет. На отдыхе без него нельзя», — подписала звезда пост.

В феврале прошлого года Светлана Бондарчук рассказала, что в юности у нее были комплексы из-за нестандартной внешности.