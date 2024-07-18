Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 18 июля 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук снялась в халате на голое тело

Фото: @monochrome_you

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя экс-супруга известного продюсера Федора Бондарчука поделилась серией снимков из отпуска. На кадрах знаменитость предстала в светло-желтых плавках и розовом халате, который она надела на голое тело. На ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

«Розовый — мой любимый цвет. На отдыхе без него нельзя», — подписала звезда пост.

В феврале прошлого года Светлана Бондарчук рассказала, что в юности у нее были комплексы из-за нестандартной внешности.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

      Узнавший многолетнюю тайну жены мужчина подал на развод

      В США предупредили Украину о неизбежном поражении

      Мужчина уличил жену в измене с помощью дрона

      Бывшего депутата Госдумы арестовали по делу о мошенничестве

      В Одессе прозвучали взрывы

      При пожаре на российском предприятии пострадали люди

      Стрелявших по окнам вымогателей из Москвы обвинили в бандитизме

      Экоактивистов приговорили к рекордным тюремным срокам

      В США заявили об усугублении ситуации в мире из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше