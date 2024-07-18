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09:43, 18 июля 2024Культура

Адель объявила о длительном перерыве в карьере

Британская певица Адель заявила, что сделает большой перерыв в карьере

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская певица Адель объявила о длительном перерыве в музыкальной карьере. Слова исполнительницы приводит немецкий канал ZDF.

«Я совсем выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на музыку. Мне нужен большой перерыв», — заявила артистка.

С ноября 2022 года звезда давала концерты каждую неделю в рамках программы Weekends With Adele. После завершения серии шоу осенью 2024 года Адель планирует вернуться в Великобританию и заняться «другими творческими вещами».

Ранее о перерыве в актерской карьере задумалась австралийская актриса и продюсер Марго Робби. Звезда призналась, что переживает самый длинный период своего отсутствия на съемочной площадке после съемок фильма «Барби».

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      Мария Рюрикова
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