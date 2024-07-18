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16:25, 18 июля 2024Забота о себе

Академик оценил способность новой вакцины победить ВИЧ

Академик Покровский: новая вакцина от ВИЧ не является принципиальным открытием

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Новая вакцина от ВИЧ не позволит человечеству полностью победить болезнь, но она эффективнее защищает от заражения по сравнению с другими препаратами аналогичного действия. Об этом рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Покровский рассказал, что главное преимущество новой вакцины — это ее удобство: всего одна инъекция защищает от заражения на полгода, тогда как традиционные таблетки для профилактики нужно принимать каждый день. Он пояснил, что люди часто забывают выпивать лекарства, и из-за этого снижается способность организма противность вирусу.

«В исследовании нового препарата, судя по всему, так и получилось. В первых двух группах ВИЧ заразились 1,5 процента и 1,8 процента женщин, которым выдавали традиционные таблетки для профилактики. А в третьей группе, получавшей инъекции нового препарата, не заразился никто», — оценил результаты исследования ученый.

Тем не менее препарат, по мнению Покровского, не является принципиально новым открытием в медицине.

О победе речи не идет, потому что этот препарат не излечивает от ВИЧ. Да, его могут назначать инфицированным людям, но на постоянной основе

Вадим Покровскийакадемик РАН

Покровский также отметил, что вакцина, как и ее предшественники, не может действовать непосредственно на иммунитет. Она защищает от заражения только до тех пор, пока в крови сохраняется высокая концентрация действующих химических веществ. «Новое средство, судя по результатам испытания, целые полгода держится в крови на необходимом уровне», — заключил ученый.

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Ранее американская компания Gilead Sciences, Inc. заявила о создании вакцины от ВИЧ «Ленакапавир», которая имеет стопроцентную эффективность. После приема нового препарата ни одна из нескольких тысяч женщин, участвовавших в исследовании, не заразилась.

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      Екатерина Улитина
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