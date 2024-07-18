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11:13, 18 июля 2024Экономика

Автомобильный мост рухнул между двумя российскими регионами

Участок автодороги между республиками Хакасия и Тыва рухнул из-за ливней

Участок автодороги между республиками Тыва и Хакасия частично обрушился из-за ливней. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на 61-м километре от города Ак-Довурак. На кадрах с места происшествия видно бурное течение реки, размытый грунт и обвалившуюся из-за сильных дождей часть моста через реку Ак-Суг.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве. В прокуратуре Тывы добавили, что по факту случившегося проведут проверку.

В июне обрушился автомобильный мост на автодороге Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка в Приморском крае. Инцидент произошел около села Покровка. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.

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      Нина Ташевская
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