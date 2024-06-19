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08:09, 19 июня 2024Экономика

Автомобильный мост обрушился в российском регионе

В Приморском крае обрушился автомобильный мост около села Покровка

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Приморском крае обрушился автомобильный мост на автодороге «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка». Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 19 июня, около села Покровка. Разрушился мост на 93-м километре трассы. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.

Рядом с обвалившимся участком перекрыли движение транспорта. Водителям предложили объездной путь через село Достоевка. «На место выехал прокурор Яковлевского района Николай Русаков. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых к надлежащему содержанию объекта дорожной инфраструктуры», — заявили в региональной прокуратуре.

В конце мая обрушился мост через реку Голомысовку в Пермском крае. За счет этого около 10 деревень оказались отрезанными от города. Уточняется, что местные жители заметили трещину в конструкции после таяния снега — тогда ее решили заделать песком.

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      Нина Ташевская
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