Автомобильный мост обрушился в российском регионе

В Приморском крае обрушился автомобильный мост около села Покровка

В Приморском крае обрушился автомобильный мост на автодороге «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка». Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 19 июня, около села Покровка. Разрушился мост на 93-м километре трассы. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.

Рядом с обвалившимся участком перекрыли движение транспорта. Водителям предложили объездной путь через село Достоевка. «На место выехал прокурор Яковлевского района Николай Русаков. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых к надлежащему содержанию объекта дорожной инфраструктуры», — заявили в региональной прокуратуре.

В конце мая обрушился мост через реку Голомысовку в Пермском крае. За счет этого около 10 деревень оказались отрезанными от города. Уточняется, что местные жители заметили трещину в конструкции после таяния снега — тогда ее решили заделать песком.