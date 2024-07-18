Азербайджан объединил сторонников деколонизации Франции

В Баку прошел съезд сторонников деколонизации заморских территорий Франции

Съезд сторонников деколонизации заморских территорий Франции прошел в Баку. Об этом передает «Азертадж».

Мероприятие прошло в столице Азербайджана 17-18 июля и объединило более чем 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов. По итогам съезда было принято решение о создании Международного освободительного фронта французских колоний.

«Фронт (...) преследует цель консолидации усилий французских колоний в процессе деколонизации», — говорится в заявлении. Участники съезда также осудили действия Парижа во время протестов в Новой Каледонии. В организации допустили присоединение других заморских территорий Франции.

Ранее Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе. Минобороны Азербайджана отметило, что Париж поставляет Армении летальные и наступательные артиллерийские средства.