Байден забыл имя министра обороны и назвал его «черным мужчиной»

Байден назвал главу Пентагона Остина чернокожим мужчиной

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, назвав его «черным мужчиной». Конфуз произошел во время интервью политика для сайта афроамериканцев Bet+, фрагмент беседы публикует издание «Страна.ua».

Глава государства подчеркнул, что необходимо относиться к людям достойно. После этого он в качестве примера указал, что назначил на пост главы оборонного ведомства чернокожего мужчину, однако не смог вспомнить, как его зовут.

Это не первый случай, когда Байден забыл имя Остина. Похожая ситуация произошла в марте 2021 года. Тогда американский лидер выступал с речью, посвященной женщинам-военным в армии США. Несмотря на то что министр обороны стоял в нескольких метрах от Байдена, тот не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.