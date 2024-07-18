Бывшего главу Крымской железной дороги осудили на пять лет за должностные преступления

Экс-гендиректору Крымской железной дороги дали 5 лет за должностные преступления

Бывшего генерального директора Крымской железной дороги осудили на пять лет и два месяца лишения свободы за коррупционные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Крыму и Севастополю.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и части 3 статьи 160 («Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и обязан возместить ущерб Крымской железной дороге на 110 миллионов рублей.

По данным ведомства, с декабря 2020 по июль 2021 года глава железной дороги без проектно-сметной документации поручил начать работы на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за деньги предприятия. Однако после ремонта платформы остались в плохом техническом состоянии.

Ранее в Белгороде суд отправил под домашний арест заместителя гендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Белгород» Александра Белоусова за получение взятки на сумму 15 миллионов рублей.