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12:52, 18 июля 2024Силовые структуры

Бывшего главу Крымской железной дороги осудили на пять лет за должностные преступления

Экс-гендиректору Крымской железной дороги дали 5 лет за должностные преступления

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшего генерального директора Крымской железной дороги осудили на пять лет и два месяца лишения свободы за коррупционные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Крыму и Севастополю.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и части 3 статьи 160 («Растрата вверенного имущества с использованием служебного положения») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и обязан возместить ущерб Крымской железной дороге на 110 миллионов рублей.

По данным ведомства, с декабря 2020 по июль 2021 года глава железной дороги без проектно-сметной документации поручил начать работы на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за деньги предприятия. Однако после ремонта платформы остались в плохом техническом состоянии.

Ранее в Белгороде суд отправил под домашний арест заместителя гендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Белгород» Александра Белоусова за получение взятки на сумму 15 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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