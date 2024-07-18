Экс-депутат Верховной Рады Олейник: в ФРГ понимают, что Украина скоро проиграет

Германия и другие страны Евросоюза видят бесперспективность помощи Украине и поэтому урезают расходы на ее поддержку. Об этом сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его мнению, к 2025 году поддержка Киева прекратится, поэтому Германия уже сейчас начинает уменьшать на это свои расходы. Он добавил, что с высокой вероятностью Украина может исчезнуть как государство.

Также Олейник отметил, что Германия выделила на модернизацию своих вооруженных сил 100 миллиардов евро (более 9 триллионов рублей), но они закончились, и теперь государству нужно уменьшить расходы на бесперспективную поддержку Украины.

Аналитик заключил, что правительства европейских стран будут ориентироваться на США, в которых на предстоящих президентских выборах может победить Дональд Трамп. Политик обещает прекратить конфликт на Украине, если станет главой государства.

Ранее политолог Блохин также заявил, что планы Германии сократить помощь Киеву связаны с действиями Трампа. По его словам, в стране ориентируются на взгляды возможного будущего президента США.