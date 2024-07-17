Планы Германии сократить помощь Киеву вдвое связали с действиями Трампа

Политолог Блохин: планы ФРГ сократить помощь Киеву связаны с действиями Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин связал планы ФРГ сократить помощь Киеву вдвое — с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро уже в 2025 году — с действиями экс-президента США Дональда Трампа. Своим мнением эксперт поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году. «Бюджет, выделяемый для Украины, будет менее щедрым: министры сократят военную помощь Киеву с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро уже в 2025 году», — писало агентство Reuters.

«Причина на виду — это действия Дональда Трампа. Германия ориентируется на взгляды возможного нового президента США, который негативно относится к поддержке Украины. Германия, видимо, в этом контексте рассматривает текущую обстановку, так как Трампу уже пророчат победу. Однако не факт, что даже в случае победы Трампа Вашингтон не будет давить на Европу и Германию», — считает Блохин.

Это сокращение связано с последними событиями в США Константин Блохин политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

15 июля официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не будет передавать Украине боевые самолеты. Он отметил, что сейчас Берлин фокусируется на поставках Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).