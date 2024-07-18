Чеченец с семьей заехал на внедорожнике на пляж Мариуполя, устроил драку и попал на видео

В Мариуполе чеченец заехал на внедорожнике на пляж и устроил драку с отдыхающими

В Мариуполе семья чеченцев заехала на внедорожнике на местный пляж, что привело к драке с отдыхающими. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash на Донбассе.

На кадрах видно белый автомобиль, стоящий на песке вблизи воды и ругающихся с местными жителями женщину в хиджабе и мужчину. Оператор и другие отдыхающие просят чеченскую семью отогнать машину и поставить ее «как все люди», объясняя, что на берегу отдыхают дети. «Сейчас нас порежут тут всех. У нас новый хозяин города», — восклицает одна из присутствующих.

После этого владелец авто ударил рукой телефон снимающей все происходящее женщины, а затем заявил, что никуда не уедет. «Что тебя задело? Я тебе мешаю?» — спрашивает у нее чеченец, на что оператор, тайно снимающая диалог, отвечает, что лично ей он не мешает. «Так зачем вы тогда начали приставать со своей камерой?» — интересуется мужчина.

Канал утверждает, что в ходе конфликта владелец внедорожника набросился на местных жителей с кулаками. Кроме того, издание пишет, что очевидцы узнали в мужчине учредителя строительной фирмы из Грозного. Есть ли в результате потасовки пострадавшие, и чем она закончилась, не уточняется.

Ранее в центре Санкт-Петербурга 24-летний уроженец Чечни, участвовавший в спецоперации в составе батальона «Ахмат», избил прохожего. Как стало известно, горожанину попытался помочь очевидец, однако сам едва не пострадал. Полиция задержала пострадавшего. Выяснилось, что в 2023 году он трижды привлекался к ответственности за хулиганство.