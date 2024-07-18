Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

Депутата от Румынии Шошоакэ вывели с заседания Европарламента в наморднике

Депутата от Румынии и лидера партии «S.O.S. Romania» Диану Шошоакэ вывели с заседания Европейского парламента (ЕП) в наморднике, который она надела в качестве протеста против посягательств на свободу слова. Об этом сообщает румынский телеканал Obseravtor News.

«У меня есть право голоса. Я была выбрана своими соотечественниками. Пошла вон, Урсула!», — заявила политик.

Таким образом Шошоакэ выразила протест против выдвижения председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок и призывала остальных членов ЕП не голосовать за ее кандидатуру.

Кроме того, она выступила против помощи Киеву. В частности, она отметила, что «от военного груза все дороги разрушены и румыны обеднели, помогая украинцам без передышки».

Ранее Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя ЕК на пятилетний срок. Из 720 членов Европейского парламента (ЕП) ее кандидатуру одобрил 401 человек.