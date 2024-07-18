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15:22, 18 июля 2024Мир

Фон дер Ляйен переизбрали председателем Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии на второй срок

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Действующий председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй срок. Об этом сообщает Reuters.

«Фон дер Ляйен получила достаточную поддержку законодателей Европейского союза (ЕС) для того, чтобы вновь занять на пятилетний срок пост председателя ЕК — влиятельного исполнительного органа Евросоюза», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что 720 членов Европейского парламента (ЕП) одобрили ее кандидатуру 401 голосом за, в то время как 284 проголосовали против, а 15 воздержались. Они добавили, что для победы ей нужно было набрать 361 голос.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала в случае переизбрания превратить ЕС в оборонный блок. Она также выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах».

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      Дарья Устьянцева
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