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10:42, 18 июля 2024Мир

Глава Еврокомиссии пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный блок

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный блок в случае переизбрания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу главы ЕК.

«Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», — утверждается в предвыборной программе.

Глава Еврокомиссии также выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах». В документе также указано стремление работать в координации с НАТО над рядом «оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес».

В случае переизбрания на пост главы ЕК фон дер Ляйен также пообещала создать должность еврокомиссара по вопросам обороны, который будет координировать работу по укреплению обороноспособности на уровне ЕС. По словам фон дер Ляйен, государства ЕС «будут сохранять ответственность за свои собственные войска».

В своей программе председатель Еврокомиссии также сообщила, что намерена поддерживать Украину «так долго, как это необходимо». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.

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