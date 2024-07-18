Глава ЕК пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в предвыборной программе пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания на свою должность. Об этом сообщает РИА Новости.
«Европейская финансовая, политическая и военная поддержка [Украины] должна продолжаться так долго, как необходимо», — заявила фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, «инвестирование в безопасность Украины» является «лучшей инвестицией в европейскую безопасность». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Еврокомиссии.