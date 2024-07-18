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10:21, 18 июля 2024Мир

Глава ЕК пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала до конца поддерживать Украину в своей программе
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в предвыборной программе пообещала до конца поддерживать Украину в случае переизбрания на свою должность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейская финансовая, политическая и военная поддержка [Украины] должна продолжаться так долго, как необходимо», — заявила фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, «инвестирование в безопасность Украины» является «лучшей инвестицией в европейскую безопасность». Голосование по ее кандидатуре состоится в Европарламенте 18 июля.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Еврокомиссии.

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      Елизавета Мытарева
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