Глава МИД Венгрии оценил работу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Сийярто: Урсула фон дер Ляйен показала очень плохую работу на посту главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок. Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше, Европа стала гораздо менее сплоченной, чем раньше, и Европа стала гораздо менее миролюбива, чем раньше», — подчеркнул министр.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, нет никаких причин, почему страны Евросоюза должны поддерживать фон дер Ляйен на должности главы ЕК.

Отмечается, что голосование по поводу избрания председателя Еврокомиссии пройдет 18 июля в 10 утра по московскому времени.

Ранее Сийярто заявил о «дурном вкусе» стран Прибалтики из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы, а также Швеции, Финляндии и Польши приехать в Будапешт для неформальных встреч Европейского союза (ЕС). Он заверил, что в Венгрии весело и здорово, но если они не хотят приехать, то с эти ничего нельзя поделать.