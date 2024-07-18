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09:26, 18 июля 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил о «дурном вкусе» стран Прибалтики

Сийярто: отказ Прибалтики ехать в Венгрию на встречи ЕС говорит о дурном вкусе

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отказ стран Прибалтики, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также Швецию, Финляндию и Польшу посетить Будапешт для неформальных встреч Европейского союза (ЕС) говорит о «дурном вкусе» этих государств. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«У них может быть дурной вкус (...) Однако если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — отметил он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Венгрии «весело и здорово», поэтому представителям этих стран следовало бы приехать и получить удовольствие.

Ранее Сийярто оценил возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Венгрии. Министр отметил, что Будапешт готов предоставить «любое место» на своей территории для переговоров между Москвой и Киевом.

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      Виктория Кондратьева
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