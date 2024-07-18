Сийярто оценил возможность проведения переговоров по Украине в Венгрии

Глава МИД Сийярто допустил переговоры России и Украины в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова предоставить «любое место» на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто уточнил, что через два дня после начала спецоперации на Украине связался с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

«Я сказал им обоим одно и то же — что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы», — допустил он.

Ранее Сийярто предрек уничтожение Украины при продолжении военных действий. Он также заявил, что стратегия Европейского союза и НАТО не принесла результатов в урегулировании конфликта.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Он также выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который способствует урегулированию украинского кризиса.

