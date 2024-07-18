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13:24, 18 июля 2024Россия

Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

В Забайкальском крае детей бойца СВО забрали в детдом, пока он был на фронте

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Забайкальском крае детей бойца специальной военной операции на Украине (СВО) забрали в детдом, пока он был на фронте, сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, участник СВО состоит в разводе, у него две дочери. Во время его службы на передовой детей забрали в приют из-за того, что бывшая жена попала в тяжелую жизненную ситуацию. По данным издания ZabNews, мать не смогла справиться с алкогольной зависимостью.

Военный стал добиваться оформления опеки на себя. За помощью он, в частности, обратился к детскому омбудсмену. Пока удалось забрать детей только на 10 дней — на время отпуска военного, чтобы отдохнуть на берегу озера. «Будем содействовать поиску решения», — заверила Львова-Белова.

Как пишет «Царьград», в Забайкальском крае детей изымают из семей чаще, чем в других российских регионах. В Генпрокуратуру направили заявление с просьбой провести проверки по каждому такому факту.

Ранее у 42-летней россиянки случился инфаркт после сообщения, которое написал ей командир мобилизованного на СВО мужа. Спасти ее не удалось. У женщины остались трое детей, их забрали к себе родственники.

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      Елена Торубарова
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