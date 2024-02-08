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16:35, 8 февраля 2024Россия

Стала известна судьба детей не выдержавшей новостей о муже с СВО россиянки

На Урале детей не выдержавшей новостей о муже с СВО женщины заберут родственники
Архивное фото

Архивное фото. фото: Serhii Yevdokymov / Shutterstock / Fotodom

Детей жительницы города Верхняя Пышма в Свердловской области, которая не выдержала новостей о муже из зоны специальной военной операции, заберут к себе родственники. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру».

У 42-летней россиянки случился инфаркт после сообщения, которое написал ей командир мобилизованного на СВО мужа. Спасти ее не удалось. У женщины остались трое детей 20, 9 и 5 лет.

Тетя детей и сестра их матери рассказала, что мальчики и девушка будут жить в своей квартире. Опеку над сыновьями россиянки оформляет на себя их бабушка со стороны матери.

Собеседница издания выразила надежду, что опека будет временной. В военкомате до сих пор нет официальных сведений о судьбе отца детей. Депутат Госдумы Максим Иванов, занимающийся вопросами мобилизованных россиян, помог получить справку о том, что мужчина пропал без вести.

Ранее в Перми пропал недавно вернувшийся из зоны боевых действий житель города. По словам одного из друзей мужчины, в последний раз того видели в компании знакомых. После этого горожанин пошел домой, с тех пор его никто не видел.

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      Алан Босиков
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