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05:00, 18 июля 2024Из жизни

Девушка отказалась от второго свидания с мужчиной после теста на меркантильность

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Девушка рассказала о свидании с мужчиной, который проверил ее на меркантильность. Своим опытом она поделилась на платформе Reddit.

Автор поста пошла на свидание с мужчиной, которого нашла в приложении для знакомстсв. Они встретились в кафе, и девушка стала задавать вопросы о его профессии. Он ответил, что работает руками, а затем назвал себя плотником. Автор поста искренне заинтересовалась его профессией и стала задавать вопросы. Она спросила, что он за плотник — делает ли он мебель, занимается ремонтом, или чинит крыши.

Мужчина замялся, а затем объяснил, что в действительности он не плотник. По его словам, у него очень высокооплачиваемая работа, и он скрывает это из опасения, что девушки, если сразу сказать им правду, будут заинтересованы в нем только из-за денег. Поэтому в качестве теста на меркантильность он называет более низкооплачиваемую профессию.

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Автор поста была очень разочарована поведением мужчины и заявила ему, что он не прошел ее тест на «хорошего человека». Однако позже, когда она рассказала подруге, что из-за этого эпизода отказалась от второго свидания, та ее пожурила. Подруга сочла, что опасения мужчины могут быть справедливыми в случае прошлого негативного опыта.

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых ужасных случаях, с которыми они сталкивались на свиданиях. Один из пользователей поделился случаем, когда на свидании встретил мужа девушки.

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      Антонина Черташ
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