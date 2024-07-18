Девушка отказалась от второго свидания с мужчиной после теста на меркантильность

Девушка рассказала о свидании с мужчиной, который проверил ее на меркантильность. Своим опытом она поделилась на платформе Reddit.

Автор поста пошла на свидание с мужчиной, которого нашла в приложении для знакомстсв. Они встретились в кафе, и девушка стала задавать вопросы о его профессии. Он ответил, что работает руками, а затем назвал себя плотником. Автор поста искренне заинтересовалась его профессией и стала задавать вопросы. Она спросила, что он за плотник — делает ли он мебель, занимается ремонтом, или чинит крыши.

Мужчина замялся, а затем объяснил, что в действительности он не плотник. По его словам, у него очень высокооплачиваемая работа, и он скрывает это из опасения, что девушки, если сразу сказать им правду, будут заинтересованы в нем только из-за денег. Поэтому в качестве теста на меркантильность он называет более низкооплачиваемую профессию.

Автор поста была очень разочарована поведением мужчины и заявила ему, что он не прошел ее тест на «хорошего человека». Однако позже, когда она рассказала подруге, что из-за этого эпизода отказалась от второго свидания, та ее пожурила. Подруга сочла, что опасения мужчины могут быть справедливыми в случае прошлого негативного опыта.

Ранее пользователи Reddit рассказали о самых ужасных случаях, с которыми они сталкивались на свиданиях. Один из пользователей поделился случаем, когда на свидании встретил мужа девушки.