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15:00, 18 июля 2024Силовые структуры

Директора российского драмтеатра арестовали по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей

В Тюмени суд арестовал директора драмтеатра Осинцева из-за афер на 14 млн руб.
Сергей Осинцев

Сергей Осинцев. Кадр: Тюменское время / YouTube

В Тюмени суд отправил под домашний арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Мужчины будут под домашним арестом до 27 августа. Они проходят обвиняемыми по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин подготавливали договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и театром. В этих документах они намеренно занижали доход Тюменского драматического театра. Таким образом обвиняемые похитили более 14 миллионов рублей.

Ранее Московский городской суд признал законным арест бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в мошенничестве. При помощи афер он похитил почти миллиард рублей.

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      Варвара Митина
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