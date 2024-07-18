Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил сотрудникам полиции на службе жевать жвачку во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет издание Le Soir.

«Не жуйте жвачку, не смотрите в свой мобильный телефон, обращайтесь к людям официально и сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах», — отметил он.

По словам главы МВД, действия полиции будут очень важны для репутации страны. Дарманен подчеркнул, что от каждого офицера будет зависеть имидж Франции.

Для обеспечения безопасности Олимпиады в среднем ежедневно будут задействованы около 35 тысяч полицейских и жандармов и 18 тысяч солдат.

Ранее Международный олимпийский комитет внес в окончательный список россиян-участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.

