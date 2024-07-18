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22:33, 18 июля 2024Мир

Французским полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады

Глава МВД Франции запретил полицейским жевать жвачку во время Олимпиады

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил сотрудникам полиции на службе жевать жвачку во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом пишет издание Le Soir.

«Не жуйте жвачку, не смотрите в свой мобильный телефон, обращайтесь к людям официально и сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах», — отметил он.

По словам главы МВД, действия полиции будут очень важны для репутации страны. Дарманен подчеркнул, что от каждого офицера будет зависеть имидж Франции.

Для обеспечения безопасности Олимпиады в среднем ежедневно будут задействованы около 35 тысяч полицейских и жандармов и 18 тысяч солдат.

Ранее Международный олимпийский комитет внес в окончательный список россиян-участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.

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      Марина Совина
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