Стал известен окончательный список россиян-участников ОИ

«Матч ТВ»: МОК допустил 15 россиян до участия в Олимпийских играх в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) внес в окончательный список россиян-участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов. Об этом стало известно «Матч ТВ».

До Игр допущены семь теннисистов, среди которых Даниил Медведев и Мирра Андреева, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, пловец Евгений Сомов, три велогонщика и три гребца на байдарках и каноэ.

Ранее олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде-2024. По ее словам, отказ от поездки демонстрирует самостоятельность принятия решения спортсменами.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.