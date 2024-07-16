В Госдуме объяснили разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде

Журова: для МОК отказ российских спортсменов от участия в Олимпиаде хуже бойкота

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила разницу между бойкотом и отказом от участия в Олимпиаде-2024. Ее цитирует РИА Новости.

Журова заявила, что не поехать на Олимпийские игры и бойкотировать их — это две разные вещи. По ее словам, отказ от поездки демонстрирует самостоятельность принятия решения спортсменами.

«И, кстати, для Международного олимпийского комитета (МОК) это намного хуже. С юридической точки зрения МОК потом никак не может наказать нашу страну, если спортсмены сами отказались от участия в Олимпиаде», — добавила Журова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что ответил депутатам, которые просили его поддержать бойкот Игр в Париже. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — поделился он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.