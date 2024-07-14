Плющенко раскрыл ответ просившим его подержать бойкот ОИ депутатам

Плющенко рассказал, что «послал» просивших его поддержать бойкот ОИ депутатов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскрыл ответ, который он дал просившим его поддержать бойкот летних Игр в Париже депутатам. Его слова приводит Sport24.

По словам экс-фигуриста, с такой просьбой к нему обратились несколько человек. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал Плющенко.

Бывший спортсмен добавил, что на Игры в Париже нужно обязательно ехать тем, кого до нее допускают. «Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», — отметил Плющенко.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.