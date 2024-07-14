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16:07, 14 июля 2024Спорт

Плющенко раскрыл ответ просившим его подержать бойкот ОИ депутатам

Плющенко рассказал, что «послал» просивших его поддержать бойкот ОИ депутатов

Фото: АГН «Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскрыл ответ, который он дал просившим его поддержать бойкот летних Игр в Париже депутатам. Его слова приводит Sport24.

По словам экс-фигуриста, с такой просьбой к нему обратились несколько человек. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал Плющенко.

Бывший спортсмен добавил, что на Игры в Париже нужно обязательно ехать тем, кого до нее допускают. «Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», — отметил Плющенко.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Алексей Гусев
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