«Газпром» установил рекорд летних поставок газа россиянам

«Газпром» 17 июля доставил потребителям из России 700,4 миллиона кубометров газа

«Газпром» 17 июля установил рекорд летних суточных поставок природного газа российским потребителям. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга.

Уточняется, что в этот день компания поставила россиянам в общей сложности 700,4 миллиона кубометров природного газа. Доставка топлива велась из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.

В энергохолдинге уточнили, что в июне и июле 2024 года максимумы суточных поставок газа для этих месяцев были обновлены 12 раз с учетом рекорда 17 июля. В компании также отметили, что повышенный спрос на внутреннем рынке обеспечивается в период проведения плановых ремонтных работ на объектах ЕСГ и закачки топлива в российские подземные хранилища. Подобное обстоятельство в «Газпроме» сочли важным.

Значительные объемы суточных поставок отечественным потребителям в энергохолдинге фиксировали и в мае 2024 года. Так, 7-го числа последнего весеннего месяца россиянам доставили в общей сложности 904,8 миллиона кубометров топлива. Этот показатель оказался рекордным для мая. Предыдущий максимум был установлен 5 мая 2022-го, когда потребителям на внутреннем рынке поставили 827,6 миллиона кубометров.