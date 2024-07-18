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19:18, 18 июля 2024Экономика

«Газпром» установил рекорд летних поставок газа россиянам

«Газпром» 17 июля доставил потребителям из России 700,4 миллиона кубометров газа

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

«Газпром» 17 июля установил рекорд летних суточных поставок природного газа российским потребителям. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга.

Уточняется, что в этот день компания поставила россиянам в общей сложности 700,4 миллиона кубометров природного газа. Доставка топлива велась из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.

В энергохолдинге уточнили, что в июне и июле 2024 года максимумы суточных поставок газа для этих месяцев были обновлены 12 раз с учетом рекорда 17 июля. В компании также отметили, что повышенный спрос на внутреннем рынке обеспечивается в период проведения плановых ремонтных работ на объектах ЕСГ и закачки топлива в российские подземные хранилища. Подобное обстоятельство в «Газпроме» сочли важным.

Значительные объемы суточных поставок отечественным потребителям в энергохолдинге фиксировали и в мае 2024 года. Так, 7-го числа последнего весеннего месяца россиянам доставили в общей сложности 904,8 миллиона кубометров топлива. Этот показатель оказался рекордным для мая. Предыдущий максимум был установлен 5 мая 2022-го, когда потребителям на внутреннем рынке поставили 827,6 миллиона кубометров.

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