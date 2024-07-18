Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

Генерал Попов обжаловал в военном суде срок домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал срок домашнего ареста. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

При этом сторона защиты подчеркнула, что они согласны с изменением меры пресечения, однако просят суд пересмотреть срок. Следователи, которые выступали за перевод Попова из СИЗО под домашний арест, не заявляли о продлении срока, отметил адвокат. Фактически суд вышел за рамки рассматриваемого ходатайства и сам установил такой срок, утончил Буйновский.

15 июня 235-й гарнизонный военный суд по требованию следствия смягчил меру пресечения Попову и перевел его под домашний арест до 11 октября. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).