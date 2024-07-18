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10:12, 18 июля 2024Бывший СССР

Губернатор Херсонской области рассказал о потерях ВСУ в регионе

Сальдо: ВСУ потеряли до 100 человек на херсонском направлении

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек, а также САУ Paladin, три гаубицы М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30, три станции РЭБ «Анклав» на херсонском направлении за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Группировка войск "Днепр" нанесла несколько мощных ударов по четырем бригадам ВФУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Садового и Михайловки», — рассказал он. Помимо этого, по его словам, ВС России уничтожили три склада боеприпасов и один склад военно-технического имущества украинской армии.

Ранее Сальдо прокомментировал публикацию в газете The New York Times (NYT) о желании Украины закончить боевые действия мирными переговорами. По его словам, заморозка конфликта необходима США для урегулирования внутренних конфликтов и для того, чтобы выиграть время перед продолжением политики «паразитирования на других государствах с удвоенной силой» и именно власти Вашингтона предоставляют Киеву методички.

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      Валентин Карант
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