Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

Лишенного прав помощника министра МЧС Крыма поймали за рулем Range Rover

В Крыму полиция поймала за рулем Range Rover помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, лишенного прав. Об этом пишет Mash на волне в Telegram.

Как выяснило издание, Левчика задержали 17 июля на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Чиновника это возмутило, и он пригрозил правоохранителем увольнением. Теперь мужчине грозит 15 суток ареста.

По информации канал, Левчик занял должность помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022. Уже через год мужчину лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать чиновника — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, но была уволена за махинации с землей.

Сейчас Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает суда.

Ранее в Омской области суд на год лишил водительских прав главу Полтавского района Александра Милашенко. В мае чиновник выехал на встречную, где столкнулся с другим автомобилем, после чего сбежал с места ДТП. Как заявили очевидцы, Милашенко в момент аварии был пьян, однако официально эта информация не подтверждалась. На заседание суда он не явился.