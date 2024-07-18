Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 18 июля 2024Россия

Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

Лишенного прав помощника министра МЧС Крыма поймали за рулем Range Rover

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Крыму полиция поймала за рулем Range Rover помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, лишенного прав. Об этом пишет Mash на волне в Telegram.

Как выяснило издание, Левчика задержали 17 июля на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Чиновника это возмутило, и он пригрозил правоохранителем увольнением. Теперь мужчине грозит 15 суток ареста.

По информации канал, Левчик занял должность помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022. Уже через год мужчину лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать чиновника — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, но была уволена за махинации с землей.

Сейчас Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает суда.

Ранее в Омской области суд на год лишил водительских прав главу Полтавского района Александра Милашенко. В мае чиновник выехал на встречную, где столкнулся с другим автомобилем, после чего сбежал с места ДТП. Как заявили очевидцы, Милашенко в момент аварии был пьян, однако официально эта информация не подтверждалась. На заседание суда он не явился.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

      Митя Фомин назвал худшие женские качества

      Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

      Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

      Женщины украли и проглотили золото на 2,6 миллиона рублей

      В МИД России оценили возможность смены позиции США по России и Украине после выборов

      В отношении сбившего силовиков в Махачкале наркодилера возбуждено уголовное дело

      Россиянка попала под дело о госизмене за сотрудничество с Украиной

      Командир «Ахмата» рассказал о взятии российскими военными высотных домов в Волчанске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше