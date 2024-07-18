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11:18, 18 июля 2024Бывший СССР

Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам

Сейм Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование таких снарядов на поле боя. За выход из соглашения проголосовало большинство Сейма республики, сообщает ТАСС.

В результате голосования 103 депутата парламента поддержали решение правительства республики о выходе из конвенции. 3 парламентария воздержались и 1 проголосовал против.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые несут неразорвавшиеся снаряды для гражданского населения. Литва присоединилась к договору в 2011 году.

Ранее глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года. По его словам, республика является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать конвенцию.

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      Глеб Палехов
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