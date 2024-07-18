Сейм Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам

Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование таких снарядов на поле боя. За выход из соглашения проголосовало большинство Сейма республики, сообщает ТАСС.

В результате голосования 103 депутата парламента поддержали решение правительства республики о выходе из конвенции. 3 парламентария воздержались и 1 проголосовал против.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые несут неразорвавшиеся снаряды для гражданского населения. Литва присоединилась к договору в 2011 году.

Ранее глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года. По его словам, республика является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать конвенцию.