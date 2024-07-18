Молодой человек исчез под водой в озере в Италии на глазах возлюбленной

Daily Mail: туриста нашли бездыханным после купания в озере Комо в Италии

Молодой человек, приехавший на озеро Комо в Италии на отдых, исчез под водой на глазах возлюбленной. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 22-летний турист и его 19-летняя девушка приехали в провинцию Комо ради романтического путешествия. Они арендовали лодку для водной прогулки и решили искупаться в озере. Однако вскоре погода испортилась и плавательное средство унесло ветром далеко от пары.

Вскоре туристка потеряла своего парня из виду. Уставшую девушку спасли другие туристы на проплывавшей мимо лодке. А ее исчезнувшего возлюбленного позже нашли бездыханным спасатели.

Ранее другой британский турист отправился в отпуск в честь своего 70-летнего юбилея и исчез под водой на испанском острове Менорка. Несчастный случай произошел на пляже Сон-Боу на глазах его жены.