Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 18 июля 2024Силовые структуры

Момент наезда наркодиллера на двоих силовиков из Махачкалы попал на видео

В Махачкале наркодиллер сбил на черном Zeekr двоих силовиков

В Махачкале 38-летний водитель черного Zeekr наехал на двух силовиков. Кадры наезда и задержания мужчины опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, водитель подозревается в распространении наркотиков. Силовики заблокировали его машину и попытались задержать. На кадрах видно, что наркодиллер пытался уехать, сбив несколько человек, включая сотрудников. Затем он бросил машину недалеко от места инцидента и пересел в Toyota Camry. В ней правоохранителям все-таки удалось задержать фигуранта. В Toyota с мужчиной находился его знакомый. Именно он помог скрыться товарищу, за что был также задержан.

Отмечается, что у сбитых силовиков ушибы рук и ног. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Продолжение в новости В отношении сбившего силовиков в Махачкале наркодилера возбуждено уголовное дело
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

      ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

      Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

      Назван необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

      Военный аналитик указал на наплевательское отношение Зеленского к своему народу

      Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

      Митя Фомин назвал худшие женские качества

      Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

      Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше