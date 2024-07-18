Момент наезда наркодиллера на двоих силовиков из Махачкалы попал на видео

В Махачкале наркодиллер сбил на черном Zeekr двоих силовиков

В Махачкале 38-летний водитель черного Zeekr наехал на двух силовиков. Кадры наезда и задержания мужчины опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, водитель подозревается в распространении наркотиков. Силовики заблокировали его машину и попытались задержать. На кадрах видно, что наркодиллер пытался уехать, сбив несколько человек, включая сотрудников. Затем он бросил машину недалеко от места инцидента и пересел в Toyota Camry. В ней правоохранителям все-таки удалось задержать фигуранта. В Toyota с мужчиной находился его знакомый. Именно он помог скрыться товарищу, за что был также задержан.

Отмечается, что у сбитых силовиков ушибы рук и ног. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

